Erede Dumfries, l’Inter guarda in Premier. “Si può chiudere a 15 milioni”

Con Tajon Buchanan che nella prossima stagione non sarà impiegato a destra, la possibile cessione di Denzel Dumfries pone all’Inter la necessità di acquistare nel prossimo calciomercato un nuovo esterno di ruolo.

La Gazzetta dello Sport rilancia oggi un nome che circola da tempo in orbita nerazzurra: si tratta di Aaron Wan-Bissaka. Classe 1997, è in scadenza con il Manchester United nel 2025 e da quelle parti tira aria di rivoluzione estiva, motivo per il quale i dialoghi per il rinnovo non sono cominciati ed è molto probabile una cessione. Il prezzo dell’esterno – arrivato dal Crystal Palace nel 2019 per 50 milioni – si attesta oggi “solo” sui 15 milioni di euro per due motivi.

Il primo è legato alla contingenza contrattuale citata, il secondo è la stagione deludente di Wan-Bissaka agli ordini di Ten Hag: per lui solo 21 presenze e un totale di 1574 minuti, con zero gol e tre assist. La rosea, inoltre, svela che già l’anno scorso Piero Ausilio aveva preso contatti con l’entorage dell’esterno inglese, per cui il canale resta caldo.