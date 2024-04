Buchanan-Inter, cambia il futuro: decisione a sorpresa di Inzaghi

Con l’Inter ormai avviata verso lo scudetto numero 20, Simone Inzaghi e la dirigenza cominciano a programmare il futuro e di conseguenza il calciomercato in vista della prossima stagione. Si comincia quindi a ragionare sui possibili ruoli “scoperti” e sulle esigenze in merito agli innesti estivi. E una sorpresa, in tal senso, arriva dall’unico acquisto invernale dei nerazzurri.

Tajon Buchanan, infatti, era stato preso originariamente per sostituire Juan Cuadrado dopo l’operazione chirurgica, diventando vice Dumfries inizialmente e l’erede a breve o medio termine, visto il futuro in bilico dell’olandese. Inzaghi, tuttavia, dopo tre mesi e mezzo di allenamenti del canadese ha deciso – secondo La Gazzetta dello Sport – che il suo futuro in nerazzurro non sarà a destra, bensì sulla fascia sinistra. L’ex Bruges, d’altronde, nei quattro spezzoni sin qui giocati con i nerazzurri si è sempre disimpegnato sulla corsia mancina e non è un caso.

Per la prossima stagione, dunque, Buchanan sarà stabilmente il vice Dimarco, mentre Carlos Augusto diventerà il sostituto di Bastoni come terzo di difesa a sinistra. Il brasiliano ha risposto brillantemente ogni qualvolta Inzaghi lo ha impiegato in quel ruolo, non ultima la gara di Udine causa affaticamento dell’azzurro.

Ciò significa che, nel caso in cui partisse Dumfries, l’Inter a destra si ritroverebbe con il solo Darmian e ci sarebbe quindi la necessità di reperire sul mercato un nuovo esterno di ruolo.