Dopo la vittoria della sua Roma per 1-0 contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi ha spiegato in conferenza stampa come ha preparato la gara. Si è trattato di un capolavoro tattico con scelte anche coraggiose, come El Shaarawy a destra per bloccare la catena formata da Theo Hernandez e Leao.

“Ho visto tantissime partite, il mio staff ne ha viste tantissime: loro lavorano anche la notte per trovare i dettagli che magari possono risolvere le gare. Grande idee nascono anche da squadre che poi hanno perso contro il Milan. Ovviamente abbiamo guardato anche i derby, ma ho guardato tanto del Milan“.