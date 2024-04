Buongiorno vuole l’Inter: “Lo ha confidato in Nazionale”

Il nome di Alessandro Buongiorno è destinato a diventare uno di quelli più caldi in vista del mercato della prossima estate. Il centrale del Torino, che la scorsa estate aveva rifiutato il trasferimento all’Atalanta, sembra essere giunto alla sua ultima stagione in maglia granata.

Dopo essere stato corteggiato lo scorso gennaio dal Milan, il centrale nelle ultime settimane ha ricevuto l’interesse molto forte di altre due squadre: Inter e Napoli. A rendere complicata l’operazione con Urbano Cairo rimane la valutazione che viene fatta del suo cartellino, tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Secondo il Corriere dello Sport, però, l’Inter potrebbe partire leggermente favorita rispetto alle altre pretendenti. Questo perché, secondo il quotidiano romano, in occasione dell’ultima sosta dedicata alle Nazionali Buongiorno “avrebbe confidato ai colleghi nerazzurri di gradire particolarmente l’opzione interista”.

L’opinione di Passione Inter

Per età, capacità di adattarsi a più sistemi difensivi e potenzialità, Alessandro Buongiorno è un profilo che l’Inter ha l’obbligo di valutare. Un profilo ideale per la retroguardia di Simone Inzaghi, sia per caratteristiche tecniche che per qualità umane. Ad oggi, però, l’ostacolo economico sembra davvero difficile da superare: solamente di fronte ad una cessione eccellente, il club nerazzurro potrebbe permettersi un investimento di questo calibro.