Inzaghi ritrova un titolare ad Appiano: le ultime verso Inter-Cagliari

Farà tappa a San Siro per la sfida contro il Cagliari di domenica sera, la corsa scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi. Un match in cui il tecnico nerazzurro ritroverà un titolare nel reparto difensivo, dopo aver perso per squalifica una pedina preziosa come Benjamin Pavard a causa dell’ultima ammonizione rimediata nella trasferta di Udine.

Alla ripresa degli allenamenti fissata per la giornata di ieri, l’allenatore interista ha riabbracciato in gruppo Alessandro Bastoni. Il centrale ha smaltito l’affaticamento muscolare di settimana scorsa e con ogni probabilità ritroverà il posto da titolare come braccetto di sinistra. A destra, invece, si scalda nuovamente Bisseck al posto del francese.

Chi ha proseguito il lavoro in gruppo è Juan Cuadrado, ancora però in ritardo di condizione dopo un’assenza dai campi lunga tre mesi. Ancora lavoro a parte per Stefan de Vrij che potrebbe far slittare il suo rientro coi compagni tra domani e sabato.

In vista del match contro il Cagliari, rimangono infine due ballottaggi: il primo a centrocampo tra Frattesi e Mkhitaryan, a causa soprattutto della diffida che metterebbe a rischio la presenza dell’armeno in vista del derby del 22 aprile; il secondo, invece, in attacco tra Sanchez e Arnautovic per far coppia con Thuram. Lautaro, così come Pavard, è stato ammonito e salterà la prossima partita per squalifica.