TS: “Psg su Thuram”. 80 milioni all’Inter per il doppio colpo

Calciomercato Inter

Nell’estate in cui l’Inter per la prima volta dopo diverse stagioni non avrà la necessità di sacrificare i propri big, un top player della rosa di Simone Inzaghi potrebbe comunque andar via. Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, infatti, nei confronti di Marcus Thuram potrebbe arrivare dall’estero una maxi offerta da prendere in considerazione.

Diversi club come Chelsea e Manchester United sono alla ricerca di una prima punta, ma il Paris Saint Germain in particolare potrebbe lanciare l’offensiva. Già sulle tracce dell’ex Borussia M’Gladbach la scorsa estate, la società parigina potrebbe preferire per costi l’opzione Thuram a Victor Osimhen nella ricerca di un erede di Kylian Mbappé.

Marotta e Ausilio difficilmente apriranno a proposte inferiori agli 80 milioni di euro, nell’ottica di incassare un maxi tesoretto per finanziare poi il mercato in entrata. Arrivato a costo zero appena un anno fa, il francese garantirebbe inoltre una plusvalenza totale alle casse dell’Inter.

Un bottino che il club nerazzurro andrebbe ad investire su due obiettivi già entrati nel proprio mirino: Albert Gudmundsson e Alessandro Buongiorno. Entrambi hanno una valutazione che potrebbe sfiorare i 40 milioni e verrebbero immediatamente presi d’assalto dall’Inter nel caso in cui dovesse entrare una cifra così importante dal mercato in uscita.