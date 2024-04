Non solo Hermoso, nuovo centrale per l’Inter: affare da 10 milioni

Sembra essersi ormai decisa l’Inter ad aggiungere in rosa un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Oltre al quotatissimo Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid il prossimo 30 giugno, un nome nuovo è stato ‘inserito’ nell’elenco degli obiettivi del club nerazzurro.

Si tratta di Oumar Solet, difensore classe 2000 di proprietà del Salisburgo in passato già nei radar di Ausilio e Baccin. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrale francese potrebbe uscire in estate a prezzo di saldo a fronte della scadenza del contratto nell’estate 2025.

All’Inter, dunque, potrebbe bastare un’offerta da 10 milioni di euro per strappare il giovane difensore al club austriaco. Un calciatore duttile che può giocare sia in una linea a 4 che a 3 da braccetto, impressionante per struttura fisica e buona tecnica palla al piede.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante Mario Hermoso rimanga in cima ai pensieri dell’Inter, come possibile terzo colpo a parametro zero, giustamente i nerazzurri valutano anche altri profili. Sullo spagnolo, infatti, la concorrenza continua ad essere elevata, ragion per cui il club non vuole farsi trovare impreparato per la prossima estate e non esclude anche altre possibilità come quella che porta a Solet. Un acquisto che potrebbe essere definito quasi alla Bisseck, nonostante il francese abbia un po’ di esperienza in più rispetto al tedesco al suo arrivo a Milano.