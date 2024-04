Inter, primo SONDAGGIO dalla Premier per Dumfries: risposta NETTA

Come ci si poteva chiaramente attendere, è arrivato proprio dalla Premier League il primo vero sondaggio nei confronti di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, in scadenza di contratto con l’Inter nel giugno 2025, potrebbe infatti non rinnovare con i nerazzurri ed essere ceduto già la prossima estate per evitare altri ‘casi Skriniar‘.

Come riportato da Calciomercato.com, è stato l’Aston Villa a muovere in gran segreto i primi passi. Nessuna offerta concreta, ancora, dalle parti di Viale della Liberazione, bensì un primo avvicinamento all’entourage del calciatore per verificare le sue intenzioni. In attesa che l’Inter riceva una proposta ufficiale, l’orientamento di Dumfries sembra comunque piuttosto chiaro.

L’esterno, infatti, sarebbe disposto a lasciare l’Inter solamente per un club con almeno gli stessi obiettivi dei nerazzurri in campionato e Champions League. L’Aston Villa, invece, non viene in questo momento considerato all’altezza delle sue ambizioni, sebbene tutto possa cambiare da un momento all’altro.

Non è in ogni caso da escludere anche un rinnovo a sorpresa con i nerazzurri. Dopo la distanza dello scorso inverno, di recente l’Inter ha trovato l’apertura dell’entourage di Dumfries ad un nuovo contratto da 4 milioni di euro netti a stagione. Di fronte ad una proposta da 30 milioni, invece, il destino dell’olandese sarebbe praticamente segnato.