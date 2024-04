Il prossimo colpo di mercato dell’Inter ‘alla Mkhitaryan’

1 di 5

CALCIOMERCATO INTER

Uno dei migliori calciatori degli ultimi anni in casa Inter per rendimento, continuità e aspettative al suo arrivo, è stato senza alcun dubbio Henrikh Mkhitaryan. Arrivato dalla Roma a parametro zero nell’estate 2022, il centrocampista armeno ha strappato lo scorso dicembre un meritatissimo rinnovo del contratto fino al giugno 2026.

Nell’ottica di un nuovo colpo alla Mkhitaryan, vale a dire di un calciatore ultratrentenne in scadenza con il rispettivo club che ha però ancora molto da dare a calcio, su Passione Inter abbiamo individuato alcuni profili che potrebbero tornare utili già la prossima estate, quando Simone Inzaghi avrà bisogno di una rosa extra large per far fronte a tutte le competizioni.

PORTIERI >>>