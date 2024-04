L’Uefa paga i premi Champions: quanto ha incassato l’Inter agli ottavi

Quando stiamo per entrare nel vivo dei quarti di finale di Champions League, l‘Uefa ha pagato ufficialmente i premi delle 16 squadre che hanno avuto accesso agli ultimi ottavi di finale. Un totale di 153,5 milioni di euro distribuiti per tutti i club partecipanti, vale a dire 9,6 milioni di euro a testa.

Una cifra che, come ricordato da Calcio&Finanza, ha incassato anche l’Inter per la sola partecipazione agli ottavi contro l’Atletico Madrid, a cui vanno aggiunti i 9,2 milioni dal botteghino per il match di andata dello scorso febbraio. Complessivamente, dunque, al club nerazzurro sono andati 18,8 milioni tra premi e ricavi del matchday.

Per quanto riguarda l’intero percorso dell’ultima Champions League, l’Inter si ha ricevuto complessivamente circa 65 milioni di euro, a cui vanno aggiunti gli incassi al botteghino per le quattro partite disputate a San Siro tra fase a gironi e ottavi di finale.