Sassuolo in crisi, Pinamonti ai saluti: pronta l’offerta

Alla seconda stagione con la maglia del Sassuolo, Andrea Pinamonti è ad una sola marcatura dal raggiungere la doppia cifra in campionato. Un obiettivo che l’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter aveva già abbondantemente centrato con l’Empoli e che potrebbe ripetere in un’annata turbolenta a Reggio Emilia.

Il Sassuolo si trova in questo momento al penultimo posto in classifica e rischia seriamente di poter retrocedere in Serie B dopo aver vissuto per tante stagioni delle grandi annate in Serie A. Una squadra che ha avuto il merito di lanciare tanti bravi allenatori e di puntare con coraggio su giovani talenti, tra cui lo stesso Pinamonti.

Per l’attaccante ex Inter il destino sembra essere segnato. A fine anno potrebbe lasciare la maglia neroverde dietro l’offerta di una formazione italiana in continua crescita. Si tratta del Torino, club che in estate punta ad incassare circa 40 milioni dalla cessione di Buongiorno e che vorrebbe regalarsi la nuova coppia d’attacco composta da Pinamonti e Zapata.