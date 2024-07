Ricardo Rodriguez, c’è l’offerta UFFICIALE: ora l’Inter deve decidere

Aumenta la concorrenza per Ricardo Rodriguez, difensore svizzero svincolato dal Torino e attualmente ingaggiabile come parametro zero. Sulla sua situazione si è informata anche l’Inter, dopo l’infortunio di Tajon Buchanan che spinge la dirigenza nerazzurra a intervenire sul calciomercato per cercare un centrale mancino.

Secondo Relevo, tuttavia, ci sono diverse squadre interessate a Rodriguez fra cui i turchi del Basaksehir, i tedeschi dell’Hoffenheim, diversi club dell’Arabia Saudita e il Betis Siviglia. Alfredo Pedullà, inoltre, fa sapere che proprio il club andaluso avrebbe avanzato un’offerta per ingaggiare il giocatore a parametro zero.

L’Inter, a questo punto, è chiamata a prendere una decisione sul giocatore. Il classe 1992 ha l’approvazione di Simone Inzaghi, ma il suo profilo da over 30 collide con la politica della nuova proprietà Oaktree, che preferirebbe un calciatore più giovane e futuribile che possa incrementare il suo valore di mercato nei prossimi anni.