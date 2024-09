L’Inter trova il nuovo difensore: “Può arrivare già a gennaio”

Domani pomeriggio l’Inter non si ritroverà di fronte “solo” l’Udinese, avversario molto ostico capace di stupire in questo inizio di stagione. Tra i friulani, infatti, milita un giocatore che alla dirigenza nerazzurra piace da tempo in sede di calciomercato e che rimane un obiettivo come nuovo difensore centrale.

Si tratta di Jaka Bijol, sloveno 25enne capace di disimpegnarsi in una linea a tre in questi anni in Friuli. L’Inter ha pensato a lui già quest’estate, ma alla fine ha deciso di mantenere in rosa sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij.

Secondo Tuttosport, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già fatto partire numerosi sondaggi nell’ultimo periodo in direzione Udine per capire la situazione di Bijol. Lo stesso direttore sportivo dei friulani, Gianluca Nani, qualche giorno fa ha ammesso: “Bijol è un ottimo calciatore ed è normale che i grandi club si avvicinino a lui. Se l’Inter bussasse a gennaio? Un giocatore di questo calibro non si cede a metà stagione, nel caso diremmo di aspettare“.

Fermo restando che per i nerazzurri lo sloveno classe 1995 rimane un obiettivo per l’estate, quando bisognerà decidere il futuro di Acerbi e De Vrij (entrambi a scadenza il 30 giugno 2025), non è completamente da escludere un affondo per Bijol proprio nel calciomercato invernale di gennaio, a dispetto dell’ovvia smentita di Nani.

Al momento il club di Viale della Liberazione non ha in programma un investimento in quel ruolo fra tre mesi, ma se da Oaktree arrivasse il via libera per anticipare l’esborso, allora la possibilità si farebbe concreta e l’offerta invernale sarebbe utile anche per evitare aste estive. Servono 20 milioni di euro (rifiutati 15 milioni proposti da Roma e Bologna) e la trattativa può essere facilitata anche dall’arrivo di Oumar Solet all’Udinese: il francese sarà a disposizione proprio da gennaio e potrebbe essere l’erede dello stesso Bijol.