Nuova sorpresa in attacco: “Ecco la coppia per Udine”

Giornata di vigilia per l’Inter, obbligata a smaltire le scorie del derby perso e a proiettarsi verso la difficile trasferta con l’Udinese in programma domani pomeriggio (ore 15:00) al Bluenergy Stadium. Per la partita in Friuli, sembra scontato il ricorso di Simone Inzaghi a nuove rotazioni, anche in attacco.

Il tecnico piacentino – stando a quanto scrive il Corriere dello Sport – potrebbe far partire dalla panchina Lautaro Martinez, ancora a quota 0 gol in stagione e in ritardo di condizione. Per l’argentino si tratterebbe della seconda esclusione di quest’anno, al netto di quella obbligata per infortunio contro il Lecce, dopo l’iniziale riposo con il Manchester City.

E la coppia d’attacco scelta da Inzaghi per Udine potrebbe essere la stessa di quella vista all’Etihad Stadium: Marcus Thuram al fianco di Mehdi Taremi. Il francese e l’iraniano hanno già condiviso il reparto in tutte e due le occasioni in cui Lautaro è sinora rimasto fuori, collezionando una vittoria sul Lecce e un pareggio con il City.

Thuram, dopo un inizio di stagione scoppiettante da 4 gol in 3 partite, si è fermato ed è rimasto a secco nelle ultime tre gare fra Serie A e Champions League; Taremi cerca ancora la sua prima rete in nerazzurro, dopo l’assist all’esordio per Darmian contro il Lecce.