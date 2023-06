Con Edin Dzeko in scadenza di contratto, Correa in partenza e Lukaku da ridiscutere con il Chelsea, la dirigenza dell’Inter sta lavorando sul mercato anche alla ricerca di almeno un nuovo attaccante da aggiungere alla rosa. Il profilo di Mateo Retegui, italo-argentino del Tigre e protagonista con la nazionale azzurra di Mancini, rimane molto caldo ma si valutano anche le alternative, tra cui un nuovo nome da tenere d’occhio.

Si tratta di M’Bala Nzola, centravanti angolano classe 1996 di proprietà dello Spezia che si giocherà lo spareggio salvezza con il Verona. Autore di 15 gol totali in questa stagione, Nzola secondo La Repubblica starebbe emergendo in queste ore come candidatura per l’attacco interista. La valutazione si aggirerebbe sui 18 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

La scorsa stagione per Nzola è stata un’anomalia per vari motivi, nelle altre due giocate in Serie A ha sempre superato la doppia cifra in termini di gol. Cosa assolutamente non semplice da fare in una squadra che lotta per non retrocedere e segna poco. Fisicamente molto forte, ha caratteristiche da centravanti d’area di rigore che nel parco attaccanti attuale dell’Inter mancano ed è in grado di fare reparto anche da solo all’occorrenza. I rapporti tra le due società potrebbero favorire un affare che, alla giusta cifra, può essere interessante. Anche se ovviamente il salto dallo Spezia all’Inter non è semplice da assorbire.