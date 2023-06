Probabilmente Roberto Gagliardini non credeva alla possibilità di arrivare in finale di Champions League. Tanto che per il 10 giugno, giorno in cui si giocherà la finalissima tra Manchester City e Inter, aveva fissato le proprie nozze con la compagna Nicole. Lo racconta la rivista Chi secondo la quale la coppia è stata quindi costretta a rimandare il matrimonio, visto che Gagliardini sarà ad Istanbul per la sua ultima gara con la maglia dell’Inter prima dell’addio in scadenza di contratto.