Repubblica – Offerta dell’Inter per Parisi: la formula e la risposta dell’Empoli

Torna ad infiammarsi il mercato dell'Inter a due settimane dall'apertura della finestra invernale. In seguito alle voci rimbalzate in mattinata in Portogallo, secondo le quali il club nerazzurro starebbe lavorando per l'ingaggio di Alejandro Grimaldo a costo zero per il prossimo giugno 2023, dalle parti di Viale della Liberazione nei giorni scorsi sarebbe partita un'offerta altrettanto importante per un altro profilo di spicco sulla corsia di sinistra.