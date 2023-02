Svelata la mossa disperata per l’erede di Skriniar. Il ds: “Proposta era interessante”

L'Inter potrebbe aver tentato un colpo nelle ultime ore di mercato

Antonio Siragusano

Nonostante i contatti frequenti delle ultime ore di calciomercato della scorsa sessione di gennaio, l'Inter - come abbiamo più volte raccontato - ha deciso di non svendere del tutto Skriniar e resistere dinnanzi alle offerte poco convincenti formulate dal Paris Saint Germain, pur a patto di perdere il centrale la prossima estate a costo zero. Ma non solo, perché va anche ricordato che il club nerazzurro in realtà un pensierino per lasciarlo andare subito lo aveva fatto, smorzato però delle poche alternative trovate sul mercato.

Tra i nomi valutati dall'Inter vanno annoverati quelli di Lindelof, Djaló, Demiral e Pavard. Il difensore del Bayern Monaco, in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2024, potrebbe seriamente rimanere nel mirino nerazzurro per la prossima estate, quando al suo cartellino potrebbe essere applicato uno sconto in caso di cessione. Del francese ha parlato il direttore sportivo del club tedesco Hasan Salihamidžić, il quale ha svelato un interessante retroscena di mercato: "Abbiamo ricevuto un'offerta allo scadere per Pavard, ma abbiamo rifiutato, non possiamo fare a meno di lui. Era una proposta interessante sul piano finanziario, ma gli aspetti sportivi vengono prima di tutto".

Come precisato successivamente da Fabrizio Romano, è da escludere il Barcellona che per Benjamin Pavard aveva fatto un tentativo la scorsa estate senza però andare oltre. Considerata la tempistica, il club a cui ha fatto riferimento il ds del Bayern Monaco potrebbe realmente essere l'Inter. Per caratteristiche, infatti, un difensore completo come Pavard in entrambe le fasi potrebbe diventare il sostituto perfetto di Skriniar nel sistema di Simone Inzaghi.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Nelle parole pronunciate da Salihamidžić sembra che il riferimento - senza averne comunque la certezza - vada proprio all'Inter, club che nelle ultime ore di mercato ha dichiaratamente sondato vari profili di difensori per dare il via libera alla cessione di Milan Skriniar verso il Paris Saint Germain. Com'è noto, la società ha però incontrato le resistenze di vari club, dal Manchester United per Lindelof al Lille per Djaló. Per questa ragione è altamente probabile che un tentativo sia stato fatto anche per il Bayern Monaco, anche in questo caso andato a vuoto a causa delle esigenze sportive dei tedeschi e soprattutto del pochissimo tempo a disposizione per imbastire un'operazione di questo calibro.