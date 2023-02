Bergomi: “Questa Inter gioca un grande calcio. Ora vanno tenuti i big”

Nei giorni in cui si è tornato a discutere in casa Inter della scomparsa delle tradizionali 'bandiere' nel calcio di oggi, a causa dell'addio annunciato di Milan Skriniar a costo zero a fine stagione, questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport sono intervenuti tre ex calciatori che la maglia nerazzurra non l'avrebbero mai voluta lasciare come Bergomi, Zenga e Altobelli. L'ex difensore centrale, in particolare, ha riassunto le fasi salienti della stagione interista sino a questo momento, lanciando un appello alla società sul mercato.