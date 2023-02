Mercato – de Vrij in bilico: l’Inter punta su Acerbi e sceglie l’erede

Nella rivoluzione estiva che programma l'Inter , occhio in particolare alla difesa che potrebbe cambiare in gran parte. Skriniar ha già l'accordo per trasferirsi al PSG, D'Ambrosio può andarsene a zero e attenzione a Stefan de Vrij .

L'Inter ha formulato una proposta al ribasso per il rinnovo, ma l'olandese sta valutando altre offerte. Anche perché in casa nerazzurra si punta sempre più con convinzione su Acerbi, diventato di fatto titolare. Per questo gli uomini mercato interisti pensano anche a come sostituire l'ex Lazio, dovesse arrivare la fumata nera: per Tuttosport il connazionale Schuurs del Torino sarebbe il nome preferito ma costa, quindi per La Gazzetta dello Sport l'Inter sta seguendo, non a caso, Chris Smalling che va verso l'addio a zero alla Roma.