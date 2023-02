L’erede di Skriniar, la lista si alluga. Tuttosport: “Ma la priorità è Pavard”

Si respira aria di rivoluzione all'Inter . Una rivoluzione che parte dalla difesa, dove il primo addio già certo è quello di Skriniar e dunque entrano nel vivo le operazioni di ricerca di un degno erede dello slovacco. La lista dei nomi monitorati si allunga di giorno in giorno: nelle scorse sono stati accostati anche il bosniaco Hadzikadunic del Rostov in prestito al Maiorca e Tosin Adarabioyo del Fulham . C'è un nome però che scalda più di tutti i dirigenti interisti.

Si tratta del francese Benjamin Pavard , campione del mondo nel 2018 e dal 2019 in forza al Bayern Monaco . Secondo Tuttosport l'ex Stoccarda sarebbe oggi l'obiettivo primario dell'Inter per il dopo Skriniar, vista anche che la valutazione di Scalvini dell'Atalanta ormai schizzata oltre i 40 milioni di euro.

In scadenza di contratto tra un anno, Pavard non è un intoccabile per il Bayern. Classe '96, profilo di grande esperienza, nasce terzino ma può adattarsi anche da terzo nella difesa a tre. Doti importanti da marcatore, prezioso in costruzione. Ma più in generale, poter pescare dal Bayern non è mai una brutta cosa.