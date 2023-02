GdS – Rivoluzione Inter: da Dumfries sacrificato a Lukaku, mezza squadra può cambiare

9 noi da tenere d'occhio sul fronte uscite

Redazione Passione Inter

La testa è sul campo, dove la squadra di Inzaghi lotta ancora per obiettivi ambiziosi. Ma la prossima sarà un'estate di profondo cambiamento per l'Inter e quindi la dirigenza ha già iniziato le operazioni per programmare il restauro della rosa. Praticamente mezza squadra è in bilico nella valutazione degli uomini mercato interisti, a partire da Milan Skriniar destinato al PSG a zero e per il quale bisognerà trovare un sostituto adeguato.

Ma non solo lui. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione e preannuncia gli addii di Handanovic, Gagliardini e Correa che sarà piazzato altrove. A loro con ogni probabilità si aggiungerà D'Ambrosio, in scadenza di contratto, e pure deVrij è in bilico: l'Inter, da quello che ci risulta, ha formulato una proposta di rinnovo al ribasso e l'olandese sta valutando altre offerte dall'estero. Occhio poi ai nomi pesanti. Dumfries è in cima alla lista dei sacrificabili, Lukaku deve dimostrare molto di più nel finale di stagione per meritare una conferma a Milano che il Chelsea vede di buon occhio e pure su Brozovic sono tornate forti, da qualche settimana, le sirene del mercato.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Per certi versi si sta chiudendo un ciclo per l'Inter che ha bisogno di un'ulteriore razionalizzazione dei costi per rientrare nei paletti del settlement agreement con l'UEFA. Diversi di questi nomi sono giunti a fine corsa: D'Ambrosio, Handanovic, Gagliardini e ovviamente Correa. Il de Vrij visto nelle ultime due stagioni parte dietro ad Acerbi e quindi, se non rimane a cifre contenute, è sostituibile. Sui big serviranno riflessioni approfondite: Dumfries può portare un tesoretto necessario per le casse e nel ruolo si può pescare un altro buon interprete senza spendere follie. Lukaku deve dimostrare di poter fare ancora la differenza: se lo farà, un altro anno di prestito può essere conveniente. Brozovic è l'elemento più delicato da toccare, dipenderà dalle offerte.