GdS – Dal Medio Oriente il nuovo main sponsor Inter al posto di Digitalbits

Le possibilità di arrivare ad una fumata bianca, secondo il quotidiano, ci sono e la prospettiva di iniziare la prossima stagione con un nuovo main sponsor sulla maglia diventa più concreta. A meno che risultati importanti in Champions League, magari, non possano convincere il nuovo partner ad accelerare i tempi per entrare subito.

Con gli arrivi di Ebay sulla manica della maglia e LeoVegas.news come nuovo partner per il kit di allenamento e pre-partita, l'Inter ha trovato nuovo ossigeno per le proprie casse. Un main sponsor da oltre 20 milioni, però, è necessario e la situazione con Digitalbits, che non ha pagato alcuni bonus della scorsa stagione e nessuna rata del 2022/2023, non è più sostenibile. Il viaggio a Riad per la Supercoppa Italiana era strategico per i dirigenti nerazzurri che, a quanto pare, hanno trovato terreno fertile per il brand Inter.