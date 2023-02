Mercato – Inter su Hadzikadunic: osservatori in azione

Cè un nome nuovo nella lista dei difensori che l' Inter monitora per il prossimo futuro. Si tratta di Dennis Hadzukadunic , centrale classe 1998 nato in Svezia ma di origine bosniaca e nel giro della selezione nazionale della Bosnia con cui vanta 19 presenze.

Lo riferisce il portale Goal.com, secondo cui i dirigenti nerazzurri avrebbero già avuto un primo contatto esplorativo per il giocatore di proprietà dei russi del Rostov che, dopo il prestito al Malmo, lo hanno girato nuovamente a titolo temporaneo al Maiorca in Liga, dove non ha ancora debuttato. In estate potrebbe muoversi a costi contenuti e secondo la testata, la dirigenza nerazzurra lo monitorerà durante la seconda parte di stagione.