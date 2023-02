Lukaku scalda i motori: le tappe per sfidare il Porto al top

Pronto a tornare dal primo minuto nello scacchiere di Inzaghi

Redazione Passione Inter

Segnali di Romelu Lukaku, finalmente. Dopo i tanti problemi fisici della prima parte di stagione, l'attaccante belga ha ricominciato a lanciare spunti incoraggianti nel secondo tempo della gara con l'Atalanta e nel finale del derby di Milano. Ancora troppo poco, ma all'Inter sono convinti che il meglio stia per arrivare.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centravanti belga viene segnalato ad Appiano in crescita di condizioni e Inzaghi studia il piano per riportarlo al 100% il prima possibile. Contro la Sampdoria, nel monday night del prossimo turno di campionato, Lukaku potrebbe tornare titolare, per poi aumentare ulteriormente il minutaggio contro l'Udinese. L'obiettivo è averlo al meglio nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in programma a San Siro il 22 febbraio.

Da qui inizia la risalita di Big Rom, chiamato a fugare i dubbi sulla sua condizione fisica anche in ottica mercato, in vista di un'estate in cui vorrebbe ottenere la conferma a Milano ma le cifre non sono a prezzo di saldo.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Il Lukaku visto fin qui ovviamente non vale il prezzo per cui è stato ripreso. Tuttavia contro Atalanta e Milan il belga ha dato la sensazione di essere tornato più in forma e di generare scompiglio tra i difensori avversari con la sua sola presenza. Ancora poco, ma da qui a fine stagione c'è spazio per confermare che, nonostante tutto, in Serie A fa ancora la differenza.