Coppa Italia, sarà ancora una volta Inter-Juventus! I dettagli della sfida

Pietro Magnani

La Juventus ha sconfitto di misura la Lazio per uno a zero, staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia. I bianconeri affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi, in una sfida che ormai è diventata un classico della competizione. Riusciranno i nerazzurri, dopo il trionfo in finale dello scorso anno, a bissare l'impresa?

La semifinale, a differenza degli altri turni del torneo, prevede gare di andata e ritorno, in programma nel mese di aprile. L'Inter giocherà l'andata in trasferta a Torino. La data è ancora da ufficializzare, ma dovrebbe essere tra il 4 ed il 5 aprile. Il ritorno a Milano invece dovrebbe andare in scena il 25 o il 26 aprile.

Come nelle coppe europee, da questa stagione anche in semifinale di Coppa Italia non varrà più la regola del goal in trasferta. La vincitrice poi sfiderà la vincitrice delle due sorprese del torneo, Fiorentina e Cremonese.

Ago della bilancia della sfida potrebbero essere anche le energie nerazzurre in base alla lunghezza del cammino europeo in Champions League. La speranza ovviamente è di andare più lontano possibile, ma ciò ovviamente potrebbe influenzare pesantemente l'esito della doppia sfida ai bianconeri.