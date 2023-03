Dopo lo Spezia, con le rinnovate gerarchie dei rigoristi, non sarà più il primo in lista per calciare dal dischetto, ma nel prossimo futuro dell’Inter il nome di Lautaro Martinez figura sicuramente in alto nella classifica dei giocatori più legati al nerazzurro. Con importanti risvolti anche sul fronte mercato.

Perché dopo il Mondiale vinto e l’ulteriore scatto di leadership fatto nell’Inter, l’argentino con le sue prestazioni è tornato ad alimentare voci di interessamenti da parte di big estere, Paris Saint-Germain e Manchester United in particolare secondo Tuttosport. Lo stesso quotidiano sottolinea però come, dopo il rinnovo fino al 2026, il procuratore di Lautaro abbia ribadito a più riprese che nel prossimo futuro si vede soltanto a Milano. E anche per l’Inter, si legge, è difficile pensare che possa essere lui il sacrificato in estate.