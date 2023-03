La Spezia è il passato, ad Appiano si volta pagina e nella testa, ora, c’è solo il Porto. In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in terra lusitana, al centro sportivo nerazzurro è andato in scena il tradizionale confronto post-partita.

Pura analisi, sottolinea La Gazzetta dello Sport, senza dilungarsi troppo sulla serata storta del Picco e senza “bastonare”, ritenuto poco utile in questo momento in cui, invece, si cerca più di costruire e continuare a modellare. “Ripartiamo, guardiamo avanti, in Europa abbiamo già fatto vedere di cosa siamo capaci” sarebbe stato il senso de discorso del tecnico Inzaghi che, scrive lo stesso quotidiano, è come se insieme a tutte le componenti dell’Inter avesse firmato un patto per blindarsi in vista di questo momento decisivo. Dirigenza presente ad Appiano, mentre il presidente Zhang volerà ad Oporto con la squadra per stare vicino al gruppo in una partita che può decidere un pezzo di questa stagione e, dunque, del prossimo futuro.