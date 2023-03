Sarò Szymon Marciniak l’arbitro di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League all’Estadio do Dragao. Polacco, 42 anni, all’ultimo Mondiale in Qatar è stato il direttore di gara della finalissima tra Argentina e Francia.

Con l’Inter sono sei i precedenti in Europa ed il bilancio è in totale equilibrio: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo precedente, però, è piuttosto incoraggiante: Barcellona-Inter 3-3, un pareggio al Camp Nou risultato poi decisivo per il passaggio del turno.

Marciniak avrà come assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo sarà Pawel Raczkowski, VAR affidato a Tomasz Kwiatkowski con Bartosz Frankowski collaboratore.