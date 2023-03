La presenza di Milan Skriniar nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League si decide in queste ore. Assente dalla gara d’andata del 22 febbraio per un problema alla schiena, il difensore slovacco è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo nella giornata di domenica e soltanto nel pomeriggio di oggi capiremo se sarà a disposizione per la sfida del Dragao contro il Porto o meno.

Secondo La Gazzetta dello Sport il giocatore farà parte della rifinitura e avrebbe dato la sua disponibilità a tornare in campo da titolare, anche se dopo due settimane di stop non è cosa semplice. Il Corriere dello Sport, invece, è più pessimista: l’ultimo allenamento di oggi servirà come provino per Skriniar e non filtrerebbe troppo ottimismo.