L’impatto delle partnership tra club calcistici e bookmakers

Il tema degli sponsor nel mondo del calcio è tra i più interessanti in questo momento. Periodicamente, un determinato settore decide di investire in modo massiccio nel calcio: negli ultimi anni, a fare da padrone, è stato il settore delle blockchain che ha investito direttamente anche l’Inter. In precedenza, un altro punto di riferimento per le società di calcio – in tema di sponsor – era stato il settore delle betting companies. Ora, queste, sembrano essere tornate in auge. Un esempio è proprio l’Inter che, recentemente, ha stretto una nuova collaborazione con LeoVegas.news.

Gli introiti per le squadre di calcio iniziano sempre di più a salire e, allo stesso modo, gli investimenti da parte di terzi sono all’ordine del giorno per qualunque società sportiva, a maggior ragione quella calcistica. Anzi, compito di alcuni dirigenti sportivi è proprio quello di trovare nuove collaborazioni: in un calcio sempre più globale, trovare sponsor stranieri è di fondamentale importanza per accrescere la notorietà del club in continenti come Asia o America del Nord: non è, quindi, solo una “caccia” ai ricavi ma anche di nuovi tifosi.

Gli sponsor decidono di investire e di mostrarsi sempre di più sui campi di calcio. Diverse compagnie di betting hanno deciso, in passato, di pagare per apparire come nel nome di campionati: Serie B e Championship, la seconda divisione inglese, ne sono un esempio lampante. Non deve, quindi, stupire che un sito per scommettere online decida di investire come sponsor in una società di calcio o addirittura per un campionato intero.

Club di calcio-bookmakers: che impatto hanno sui tifosi?

Queste partnership sempre più frequenti tra società di calcio e società di betting hanno un impatto evidente anche sui tifosi. In primis, ovviamente, perché l’entrata di nuovi investitori, il più delle volte, provoca un aumento dei ricavi e di conseguenza una crescita della squadra di calcio. É stato dimostrato, infatti, che l’entrata di nuovi sponsor che finiscano anche sulla maglia della propria squadra del cuore, come è nel caso del main sponsor, non sia visto come qualcosa di negativo da parte del tifoso. L’entrata di nuovi sponsor, come detto in precedenza, infatti rassicura il tifoso di ricavi sicuri e duraturi che poi si tradurranno, molto probabilmente, in successi sul campo: l’aspetto che interessa ovviamente di più ai tifosi.

Anzi, se pensiamo all’Inter e alla storica e duratura collaborazione con Pirelli, molte volte gli sponsor diventato un tutt’uno con la maglia della squadra di calcio. Non è un caso che in molti tifosi nerazzurri, due estati fa, si siano dispiaciuti molto per la cessazione della collaborazione tra Inter e Pirelli.

Un altro aspetto che viene toccato però, in ambito degli sponsor da parte dei bookmakers e non solo, è anche quello dei vantaggi a disposizione dei tifosi. Molte volte questi siti o piattaforme garantiscono dei vantaggi esclusivi ai tifosi della squadra a cui i brand fanno da sponsor. Per ultimo, ma non per importanza, c’è la volontà di esportare il proprio brand calcistico in continenti pieni di potenziali tifosi. I motivi per spingere nuove collaborazioni, insomma, sono molti.