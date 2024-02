Retroscena Taremi: il momento in cui ha scelto l’Inter

Mehdi Taremi è pronto a firmare con l’Inter e domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche per conto del club, prima di apporre l’autografo sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2026 con opzione per il 2027.

Tuttomercatoweb svela alcuni retroscena relativi all’ennesima operazione a parametro zero della coppia Marotta-Ausilio. I primi veri contatti fra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’entourage dell’iraniano risalirebbero a fine novembre, nel momento in cui il presidente del Porto, Pinto da Costa, ha di fatto “ufficializzato” la resa, dichiarando di non avere i mezzi economici per trattenere il giocatore.

La decisione dell’attaccante, invece, è di fine dicembre: in quel momento Taremi ha sciolto ogni riserva, rifiutando l’ipotesi Arabia Saudita e scegliendo definitivamente l’Inter. Da lì in poi c’è stato solo da discutere di cifre e di dettagli contrattuali: intesa raggiunta in tempi brevi sulla base di 3,5 milioni netti a stagione, visite mediche e firma in arrivo.