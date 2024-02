Mehdi Taremi corre verso l’Inter e quindi verso Milano. Dopo aver definito tutti i dettagli, sono anche state prenotate le visite mediche che si terranno – secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio – nella giornata di domani, quando l’attaccante del Porto raggiungerà il capoluogo milanese.

L’iraniano, dopo aver concluso l’avventura in Coppa d’Asia in semifinale, venendo sconfitto con il suo Iran dal Qatar, è pronto a mettere nero su bianco il suo accordo con il club nerazzurro. Taremi diventerà un giocatore dell’Inter dal 1° luglio a parametro zero, visto il contratto in scadenza con il Porto. Quello di domani sarà un passaggio propedeutico alla firma, prima di vivere gli ultimi mesi con il club lusitano impegnato nella notta per il campionato e negli ottavi di Champions contro l’Arsenal.