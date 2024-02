Taremi-Inter, ci siamo! I nerazzurri prenotano le visite mediche

L’approdo di Mehdi Taremi all’Inter a parametro zero sembra essere sempre più vicino a concretizzarsi. Il corteggiamento dei nerazzurri va avanti da tempo e l’accordo con il giocatore è ormai raggiunto. Manca solo la firma, ma sembra ormai essere solo una questione formale.

Infatti, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe già prenotato le visite mediche per l’attaccante iraniano. Taremi vestirà i colori nerazzurri a partire dalla prossima estate e firmerà un contratto fino al 2026, con opzione per un ulteriore anno.