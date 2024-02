Il compleanno di Calhanoglu è stata l’occasione perfetta per i giocatori dell’Inter per staccare la spina per qualche ora e divertirsi in gruppo. Tra i protagonisti più insospettabili Klaassen e Arnautovic, che hanno registrato un video in cui intonano il coro dedicatogli dalla Curva Nord nerazzurra.

Questo il video: