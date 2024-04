Sanchez, spunta una nuova possibilità per il suo futuro

Non è un mistero che il futuro di Alexis Sanchez, ma anche di Marko Arnautovic, possa essere lontano dall’Inter. L’attaccante cileno, nello specifico, è ritornato a Milano la scorsa estate da svincolato dopo una sola stagione – vissuta peraltro con ottimi numeri a Marsiglia – e firmando un contratto annuale con il club nerazzurro.

Da quello che filtra, la Beneamata non rinnoverà il legame con il numero 70, destinato a salutare dopo il secondo scudetto vinto con l’Inter. Oggi La Gazzetta dello Sport in edicola parla di una nuova possibilità per il suo futuro: dall’Argentina parlano concretamente di un interesse del River Plate. Si tratterebbe di un altro ritorno, visto che con i Millionaros ha giocato nella stagione 2007-08, quella che si rivelò trampolino di lancio per la sua brillante carriera in Europa, cominciata dall’Udinese nel 2008-09 e destinata – forse – a chiudersi con l’Inter.