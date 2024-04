Arnautovic, ecco le prime offerte: l’Inter ha una speranza

Il futuro di Marko Arnautovic è sempre più in bilico, vista la stagione ampiamente insufficiente vissuta prevalentemente tra gol sbagliati e infortuni. La sua permanenza quindi non è da considerarsi certa, ma l’addio è complicato dalla situazione contrattuale differente rispetto al compagno di reparto Alexis Sanchez, il cui legame con l’Inter scadrà il prossimo 30 giugno.

L’austriaco, invece, in estate ha firmato un biennale con il club nerazzurro e per questo – al termine di questa stagione – avrà ancora un anno di contratto. A questo fattore si somma l’esborso per il cartellino da 8 milioni di euro più 2 di bonus. La speranza della dirigenza nerazzurra è che arrivi un’offerta tale da non costringere il club a registrare una minusvalenza. Nella pratica, la somma si traduce in circa 5 milioni di euro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Arnautovic sono arrivate offerte dall’Arabia Saudita. Viste le ampie disponibilità economiche mediorientali, la sensazione è che raggiungere quella cifra non sarebbe un problema. Piuttosto, resta da verificare la disponibilità del numero 8 nerazzurro a un trasferimento nella Saudi Pro League.