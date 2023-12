Ore calde per il mercato dell’Inter che ha una priorità in questo momento: l’ingaggio di Tajon Buchanan. La dirigenza nerazzurra ha mosso passi molto importanti verso l’esterno canadese e si tratta con il Club Brugge per raggiungere un accordo. Nel frattempo, però, attenzione a Taremi.

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano conferma che i contatti per l’attaccante iraniano vanno avanti anche in questo periodo. Dopo averlo cercato la scorsa estate, l’idea rimane quella di ingaggiarlo a parametro zero al termine della stagione quando scadrà il suo contratto con il Porto. Per ora, quindi, non si ragiona sulla possibilità di anticipare l’arrivo a gennaio.