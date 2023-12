Dopo Lautaro Martinez un’altra tegola per l’Inter di Inzaghi proprio alla vigilia della sfida con il Lecce. Tramite il proprio sito ufficiale il club nerazzurro ha annunciato infatti anche lo stop di Federico Dimarco. Ecco la nota: “Federico Dimarco si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Ipotizzabile anche per lui uno stop simile a quello del capitano argentino, con l’obiettivo di riaverlo il 6 gennaio contro il Verona.