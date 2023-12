L’Inter affronta il Lecce sabato 23 dicembre (ore 18) a San Siro in una gara valida per la 17a giornata di Serie A. L’obiettivo dei nerazzurri è centrare l’ennesima vittoria in Serie A, torneo che li vede primi in classifica a +4 sulla Juventus seconda.

Rispetto alla Coppa Italia, Simone Inzaghi opterà per un minimo di sei cambi, che potrebbero diventare sette. In porta, infatti, si riprende il posto Sommer. Davanti a lui, sicuri della titolarità Acerbi e Bastoni, mentre come difensore di destra è aperto il ballottaggio fra Bisseck (titolare con il Bologna) e Pavard, rientrato in campo per tutti i tempi supplementari mercoledì scorso. Il francese appare leggermente favorito.

Sulle fasce, non dovrebbero esserci dubbi: ancora straordinari per Darmian, mentre a sinistra torna Dimarco. A centrocampo riecco il terzetto titolare composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

In attacco, Inzaghi dovrà sopperire all’assenza di Lautaro, come hanno accertato gli esami strumentali svolti in mattinata. Vicino a Thuram dovrebbe esserci Arnautovic, ma è ipotizzabile anche un impiego di Mkhitaryan da seconda punta, con Frattesi che – in quel caso – completerebbe il centrocampo per sostituire l’armeno.

Recupereranno, ma solo per la panchina, Sanchez e De Vrij. Nulla da fare per Dumfries, che dovrebbe rivedersi a Marassi contro il Genoa venerdì 29 dicembre.