Buchanan-Inter ai dettagli: la rottura col Bruges è ufficiale

La trattativa tra l’Inter e Tajon Buchanan sta per decollare una volta per tutte. Il club nerazzurro, dopo aver saputo dello stop di oltre tre mesi di Juan Cuadrado dopo l’intervento al tendine d’Achille, ha deciso di affrettare i tempi per cercare di chiudere l’affare con il Bruges.

Un’operazione che sembra andare avanti senza intoppi, come confermato dall’assenza dell’esterno canadese dai convocati del match giocato e vinto dalla formazione belga in campionato ieri sera. Dopo due panchine di fila contro Bodo Glimt e Gent, Buchanan è stato infatti escluso e spedito in tribuna.

Una splendida notizia per i dirigenti dell’Inter che si apprestano a mettere le mani su uno dei migliori laterali in circolazione. Per quanto riguarda la trattativa, il Bruges – secondo La Gazzetta dello Sport – avrebbe aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto, a patto che il club nerazzurro paghi un indennizzo per averlo subito.

Come ripetuto negli ultimi giorni, una volta incassato l’ok di Zhang, Buchanan avrà il via libera per diventare un nuovo calciatore dell’Inter.