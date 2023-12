Il contratto di Buchanan all’Inter nasconde un messaggio velato

Dopo aver accelerato negli ultimi giorni, l’Inter attende solamente il via libera di Steven Zhang per definire l’acquisto di Tajon Buchanan. L’esterno canadese dovrebbe arrivare entro i primi dieci giorni di gennaio dal Bruges, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha già incassato l’ok del ragazzo per un contratto di cinque anni. Un accordo parecchio lungo che nasconde una strategia di mercato per la prossima estate. L’Inter, sulle tracce dell’esterno dai Mondiali di Qatar 2022, considera Buchanan un titolare a tutti gli effetti e non solo una semplice alternativa.

Il canadese avrà comprensibilmente bisogno di un periodo di adattamento, ma il club interista è sicuro delle sue potenzialità. Per questa ragione, il suo accordo potrebbe lanciare un messaggio sul futuro di Denzel Dumfries. Le trattative per il rinnovo dell’olandese sono ferme da mesi e sembra più che probabile che la prossima estate il laterale possa finire sul mercato.