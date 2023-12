Quante partite salteranno Lautaro e Dimarco

Nella giornata di ieri, alla vigilia del match di oggi contro il Lecce, in casa Inter è arrivata una doppia mazzata. Simone Inzaghi, infatti, in un solo colpo ha perso ben due titolarissimi per lo stesso infortunio. Gli esami strumentali realizzati su Lautaro Martinez e Dimarco, infatti, hanno evidenziato per entrambi un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

Questo significa che l’argentino e l’italiano salteranno, oltre alla gara di questo pomeriggio contro il Lecce, anche l’ultima partita del 2023 contro il Genoa. In attesa di ulteriori valutazioni che verranno eseguite nei prossimi giorni, l’obiettivo di Inzaghi è di poter riavere a disposizione sia Lautaro che Dimarco il prossimo 6 gennaio per Inter-Verona.