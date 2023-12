L’Inter ha in mano Zielinski: “Hanno raggiunto l’intesa”

Dopo la clamorosa rivelazione di Aurelio De Laurentiis, Piotr Zielinski nelle ultime ore si è avvicinato sensibilmente all’Inter. Il centrocampista polacco andrà in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo giugno 2024 e, come rivelato dal presidente dei partenopei, non vi sarebbe la volontà da parte del calciatore a prolungare.

Uno scenario che calza a pennello con le speranze dell’Inter, sulle orme del ragazzo ormai da qualche mese e specialista nei colpi a parametro zero. A tal proposito, stando a quanto aggiunto nell’edizione odierna da Il Mattino, tra il club nerazzurro e Zielinski vi sarebbe già un’intesa sul nuovo contratto. Ricordiamo che l’offerta interista si aggira sui 4 milioni di euro più bonus, nettamente superiore rispetto all’ultima proposta al ribasso formulata dal Napoli.