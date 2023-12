L’Inter ha bloccato DUE Colpi a ZERO: “Ma può anticiparli a gennaio”

La specialità della casa è pronta a vivere un altro (doppio) capitolo: l’Inter e i parametri zero, edizione 2024. Secondo Calciomercato.com, Marotta e Ausilio hanno già bloccato due colpi gratis per giugno: si tratta di Mehdi Taremi e Tiago Djaló. Non è escluso però che, a determinate condizioni, gli arrivi dell’attaccante del Porto e del difensore del Lille possano essere anticipati a gennaio. Per ogni entrata, infatti, serve un’uscita.

TAREMI – Per quanto riguarda l’iraniano classe 1989, l’indiziato a partire potrebbe essere Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, fino a questo momento, è stato impiegato prevalentemente in Champions League (due volte con il Salisburgo e a Lisbona con il Benfica) e ha firmato un contratto annuale con l’Inter la scorsa estate. L’unica possibilità che parta a gennaio risponde a una destinazione ben precisa, ovvero l’Arabia Saudita. Un affondo deciso dal Medio Oriente, infatti, potrebbe allettare lo stesso giocatore e creare ai nerazzurri i margini per portare a casa Taremi già nella sessione invernale.

TIAGO DJALÓ – Per il portoghese classe 2000 il discorso è simile, ma per certi versi opposto. Simile perché anche qui serve un’uscita, ma opposto perché l’indiziato – in questo caso – non è un giocatore avanti con l’età, ma un profilo da far crescere altrove per poi ritornare alla base: si tratta di Yann Bisseck. L’Inter, dunque, è disposta a privarsi del tedesco solo a titolo temporaneo per far spazio a Djaló, considerato un elemento di spessore dalle parti di Viale della Liberazione, nonostante il brutto infortunio al crociato dello scorso marzo.