Problemi anche per Arnautovic: dito fratturato

Dopo le tegole De Vrij e Dumfries, nuovi problemi fisici in casa Inter e nello specifico per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco ha riportato una leggera frattura alla prima falange del dito mignolo della mano destra, in seguito a un pestone subito nel finale di gara a Napoli.

Per fortuna di Simone Inzaghi, però, il numero 8 non salterà alcuna partita e si limiterà a tenere il dito steccato per tre settimane. Perdere anche Arnautovic sarebbe stato francamente troppo, all’interno di un periodo nel quale gli infortuni si susseguono.