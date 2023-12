È arrivato il comunicato da parte dell’Inter in merito alle condizioni di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, usciti per infortunio dalla gara di domenica sera contro il Napoli. Ecco la nota del club: “Stefan De Vrij e Denzel Dumfries si sono sottoposti questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo gli infortuni di domenica sera nella gara contro il Napoli. Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per il difensore olandese. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per l’esterno olandese. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nella prossima settimana”. Di sicuro, dunque, entrambi i calciatori salteranno la gara contro l’Udinese in programma sabato sera, molto probabilmente, anche quelle con Real Sociedad e Lazio. In assenza di maggiori dettagli sulle condizioni dei due giocatori, stando alle parole di Inzaghi possiamo aspettarci per de Vrij dei tempi di recupero più lunghi rispetto a Dumfries, ma che verranno resi noti più avanti. Due o tre settimane di assenza, comunque, è il rischio.

La buona notizia riguarda invece il recupero di Alessandro Bastoni, che ha preannunciato la sua presenza in Inter-Udinese sabato. Da capire se dal primo minuto o partendo dalla panchina con l’obiettivo di esserci da titolare in Champions League tra una settimana.