Fabbian e il ritorno all’Inter: nuovo annuncio

Inserito inizialmente all’interno della trattativa per Lazar Samardzic con l’Udinese, anche Giovanni Fabbian è stato direttamente condizionato dal colpo di scena avvenuto nelle battute finali della trattativa dopo il dietrofront degli agenti del centrocampista serbo. Così, sul classe 2003 è piombato l’interesse del Bologna a pochi giorni dalla chiusura dello scorso mercato.

L’ex Reggina ha iniziato con due reti in sei presenze la sua prima esperienza in Serie A, trovando pian piano sempre più spazio tra i rossoblù. Una crescita esponenziale che ha convinto Thiago Motta a lanciarlo dal primo minuto nelle ultime due partite disputate dal Bologna. L’Inter, che dalla sua cessione ha incassato 5 milioni di euro, potrà esercitare in futuro la clausola di recompra fissata sui 12 milioni.

Del suo futuro ha parlato lo stesso centrocampista a margine del Gran Galà del Calcio ai microfoni di Sportitalia: “Bello aver iniziato così, l’importante ora è continuare e dare il massimo per il Bologna. Scambio con Samardzic? Ormai è andata così, non ci penso più: il passato è passato. L’importante ora è pensare a questa stagione. Tornare all’Inter? Vedremo, lo dirà il tempo”.