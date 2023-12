C’è la data per il rientro di Bastoni? Le ultime sulle sue condizioni

Il doppio infortunio di De Vrij e Bastoni ha messo un po’ di apprensione in casa Inter in vista dei prossimi impegni. Tuttavia, in attesa degli esami strumentali, i nerazzurri potrebbero recuperare già per la prossima partita Alessandro Bastoni.

Come riferito, da Sky Sport, il difensorem, fuori per un problema al polpaccio accusato con la Nazionale, potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi già per la gara di sabato 9 dicembre contro l’Udinese. Da capire come andrà il lavoro che verrà svolto in questa settimana e se, eventualmente, il tecnico dell’Inter vorrà rischiarlo già dal primo minuto.