De Laurentiis furioso chiama la FIGC per protestare dopo Napoli-Inter

Il Napoli non ha mandato giù la sconfitta subita a domicilio da parte dell’Inter. In particolare, i partenopei non hanno gradito l’arbitraggio di Davide Massa, reo di non aver fischiato un fallo di Lautaro Martinez sul primo gol e di non aver concesso un rigore a Osimhen. Anche lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe infuriato al termine della gara

Lo ha riferito Il Mattino, che racconta di come il numero uno del Napoli che avrebbe chiamato i vertici della FIGC e dell’AIA per lamentarsi della direzione di gara di Massa. Quali effetti potrebbe avere questo gesto? Il quotodiano riferisce che la sospensione dell’arbitro è improbabile, mentre quasi certo sembra essere il fatto che non arbitrerà più la squadra di Mazzarri fino a fine stagione.

Inoltre, potrebbero essere provvedimenti nei confronti della società Napoli, per il comportamento avuto a fine gara, con protese furibonde che si sarebbero scatenate nel tunnel e che avrebbero coinvolto gli stessi giocatori.